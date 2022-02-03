يقدم أكبر مهرجان سينمائي في الدول الاسكندنافية هذا الأسبوع للحاضرين فرصة مشاهدة الأفلام بعد تعريضهم لعملية تنويم مغناطيسي تعزز تجربتهم السينمائية.



وأقيـمــت الـجلســـة التجريبية الأولى على بضع عشرات من المشاهدين، وذلك أمام جمهور محدود بسبب جائحة كوفيد-19. وأجرى التنويم المغناطيسي فريدريك برايستو ثم شاهد المتفرجون فيلم «لاند أوف دريمز» للمخرجة الإيرانية الأميركية شيرين نشأت وبطولة شيلا فاند ومات ديلون ووليام موسلي وآنا غان.



وقال الأشخاص الذين أجريت التجربة عليهم، إن الأحاسيس انتقلت من الدخول في نوع من السبات إلى تركيز أقوى بكثير.