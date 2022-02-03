انحسر الغطاء الجليدي الضخم في غرينلاند بواقع 4.7 تريليونات طن في 20 عاما، ما ساهم وحده في ارتفاع مستوى المحيطات 1.2 سنتيمتر، بحسب بيانات جديدة صدرت هذا الأسبوع عن هيئة «اركتيك ريسرتش» الدنماركية بشأن المنطقة القطبية الشمالية.

ولهذا الحجم من الجليد الذائب، الذي يمثل نصف متر من المياه على مستوى مساحة الولايات المتحدة، أهمية خاصة على سواحل الإقليم الدنماركي المتمتع بحكم ذاتي، وفق هذه الدراسة التي تستند إلى المراقبة بالأقمار الاصطناعية عبر برنامج «غرايس».



وقالت منظمة «بولار بورتال» التي تشرف على المعاهد الدنماركية في البحوث بشأن المنطقة القطبية الشمالية: هذا الذوبان ساهم في رفع مستوى سطح البحر بمقدار 1.2 سنتيمتر».