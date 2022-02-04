بشار جاسم



من ضمن الأعمال الغنائية الخاصة بالمسلسل المغربي «حياة» الذي يعرض عبر قناة «ام بي سي 5»، ومنصة «شاهد» والذي تجسد فيه الفنانة المغربية ابتسام تسكت دور البطولة فيه، طرح المطرب اللبناني سعد رمضان أغنية جديدة بعنوان «فيك الخير»، وذلك على قناته الرسمية «يوتيوب»، حيث تعامل رمضان مع فريق مغربي لإنجاز الأغنية التي كتبها يونس آدم ولحنها أشرف فقيهي وتوزيع ميكس ماستر حمزة الغازي وتم تسجيلها في استديو إيليا ناستا وكليب الأغنية صورت مشاهده في لبنان تحت إدارة المخرج حسين شعلان ونال الكليب استحسان الجمهور المغربي الذي يعشق صوت سعد رمضان.