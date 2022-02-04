أحمد الفضلي



انتهى الفنان القدير محمد المنصور من تصوير كل مشاهده الخاصة بأحدث أعماله الفنية المسلسل التراثي الاجتماعي «نوح العين» الذي انتهى تصويره مؤخرا في الكويت تمهيدا لعرضه في رمضان المقبل عبر عدد من القنوات الفضائية المحلية والخليجية.



من جانبه، أكد المنصور انتهاء طاقم العمل من تصوير جميع المشاهد ودخل العمل حاليا مرحلة المونتاج ليكون جاهزا للعرض في رمضان المقبل، حيث يتم حاليا الاتفاق مع عدد من القنوات الفضائية المحلية والخليجية، خصوصا أن العمل تم تنفيذه بإنتاج ضخم يليق بالنص المكتوب وعدد النجوم المشاركين في العمل ليكون أحد أبرز الأعمال الخليجية المنافسة في السباق الرمضاني المقبل، مشيرا الى ان العمل يعود بأبناء المنصور إلى الإنتاج الفني بعد فترة توقف دامت لأكثر من 16 عاما وتحديدا منذ وفاة شقيقه المخرج عبدالعزيز المنصور الذي سبق ان ساهم في إنتاجنا لعدد كبير من الأعمال الناجحة والراسخة في تاريخ الدراما الكويتية والخليجية.



وعن اختلاف عملية الإنتاج في الماضي عنها في الأيام الحالية، أفاد المنصور خلال حديثه لـ «الأنباء» بأن الإنتاج لم يختلف عن الماضي بشكل كبير، فالجميع يسعى إلى ان ينجز عملا فنيا يحصد إعجاب المشاهد، ويراعى فيه كل الجوانب من نص إلى رؤية إخراجية وكذلك الأسماء المشاركة في المسلسل وتوظيفها بالشكل الصحيح، وهذه الأمور كنا نحرص عليها في الماضي ومازلنا لكونها معايير أساسية للعمل النجاح، موضحا ان عدد الأعمال زاد بشكل كبير عما كانت عليه الأمور في الماضي.



وتابع المنصور قائلا: «أكثر الأمور اللي كنا حريصين عليها أثناء إنتاج العمل ان يكون دهنا في مكبتنا من حيث اختيار طاقم العمل في كل الجوانب وهالشي خلنا ننفذ المسلسل بالشكل الصحيح وراح يكون له دور كبير في نجاحه بإذن الله برمضان المقبل».



وفيما يتعلق بتجربة العمل مع المنصات الإلكترونية، أفاد المنصور بأنه يجب ألا نمنع التعاون مع هذه المنصات التي أثبتت وجودها في الساحة خلال الفترة الماضية، لكن يجب ان يكون العمل مشروطا بأن يكون العمل بالطريقة التي نراها من دون أن تملى علينا أمور نرفضها قد تظهرنا بشكل لا يليق بجمهورنا ومكانتنا الفنية التي حرصنا على صناعتها والمحافظة عليها طوال مشوارنا الفني.