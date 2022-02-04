عبدالحميد الخطيب



كشف الفنان الشاب منصور البلوشي عن مشاركته في المسلسل الجديد «حضرة الموقف»، من تأليف الكاتب عبدالله الرومي، واخراج خالد جمال، ويشارك في البطولة: هيفاء عادل، عبدالعزيز الحداد، زهرة الخرجي، عبدالله التركماني، هبة الدري، محمد الدوسري، ليالي دهراب، نواف العلي، كفاح الرجيب، سارة القبندي، وغيرهم.



وقال البلوشي في تصريح لـ«الأنباء»: العمل سيعرض في رمضان المقبل، وهو مليء بالمفاجآت على مستوى القصة التي تتضمن خطوطا درامية شائقة، والرؤية الإخراجية التي تتميز بالديناميكية، ناهيكم عن الأداء التمثيلي للنجوم المشاركين والذين أتشرف بالوقوف أمامهم، فهناك مباراة فنية من العيار الثقيل تنتظر المشاهدين خلال الشهر الكريم.



وتابع: أشكر المخرج خالد جمال وشركة الإنتاج «آيبيز برودكشنز للإنتاج الفني والمسرحي»، والشكر موصول للمنتج المنفذ أحمد البريكي، على ثقتهم بي، واعطائي الفرصة للظهور في دور بطولة طوال الـ 30 حلقة، وهذا حملني مسؤولية كبيرة وجعلني اكثر تركيزا في تقمص الشخصية، حتى أكون على قدر هذه الثقة الغالية، لافتا الى أنه يجسد شخصية مختلفة عن كل ما قدمه في أعماله السابقة، متمنيا أن يحقق النجاح، وأن ينال المسلسل رضا الجمهور.



من جهة أخرى، قال منصور انه ينتظر عرض مسلسلي «حوبتي» و«دويستوبيا» في الفترة قبل حلول شهر رمضان، لافتا الى أن أحداث كل من العملين تقع في 8 حلقات، وهما مختلفان شكلا ومضمونا، وفي «حوبتي» يجتمع مع إلهام الفضالة وشهاب جوهر وأسمهان توفيق وغدير السبتي وراندا الحجاج وإيمان الفيصل وحسن عبدال وروان العلي وغيرهم، والعمل من تأليف عبدالله الرومي، وإخراج حاتم حسام الدين، أما في «ديستوبيا» فيشارك مع كل من: خالد أمين، فيصل العميري، عبدالله التركماني، غادة الزدجالي وآخرين، والمسلسل تأليف حبيبة العبدالله، وإخراج أحمد عبدالواحد.



جدير بالذكر أن الفنان منصور البلوشي يشارك حاليا في مسرحية «ترامبولين»، التي تواصل عروضها بنجاح كبير على مسرح دار المهن الطبية في الجابرية، وهي تأليف الكاتب عثمان الشطي، وإخراج شملان هاني النصار، ويشارك منصور في بطولتها مع عدد من النجوم، منهم: هبة الدري، فاطمة الطباخ، رهف العنزي، طلال باسم، ضاري الرشدان، عبدالله هيثم، شملان العميري، نواف الشرف، وآخرون، ويقوم بتصميم وتنفيذ الديكور للمسرحية: د.فاطمة القامس، الأزياء: حصة العباد، المكياج: عبدالعزيز الجريب، الإضاءة: عبدالله النصار، التوزيع الموسيقي: حمد العروج، الإشراف الموسيقي: صهيب العوضي، مخرج منفذ: عبدالله الهويدي وجاسم التميمي، مساعد مخرج: لولوة الحسينان، مصمم الاستعراض: حمود العميري.