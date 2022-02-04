قال مهاجم منتخب الكاميرون فينسنت أبوبكر، إن محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، لا يثير إعجابه.



وقبل مباراة الفريقين مساء أمس في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، صرح أبوبكر عبر شبكة راديو فرنسا: «أرى صلاح كما كان في مباراة مصر والكاميرون عام 2017، فهو يقدم موسما رائعا في الدوري الإنجليزي، وساعد منتخب مصر في التأهل لقبل نهائي كأس الأمم، وأتمنى له التوفيق، وليفوز الفريق الأفضل».



وأضاف قائد أسود الكاميرون: «صلاح لا يثير إعجابي كثيرا، أقولها بوضوح لأنني شخص صريح، ولدي طريقتي في تقييم الأمور، فإذا أعجبني، سأقول ذلك بلا حرج، لكنه لا يبهرني».



وواصل مهاجم النصر السعودي: «إنه لاعب جيد، يسجل الكثير، لكنه لا يغلب عليه الطابع المهاري والإبداعي». واستطرد: «بالطبع، صلاح يقوم بأشياء جيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز لأنه مستقر في فريقه منذ سنوات».



وأتم أبوبكر تصريحاته: «إنه لاعب جيد ولكن ليس بمستوى البعض مثل كيليان مبابي».