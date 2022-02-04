أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف» تقديم مباراة تحديد المركز الثالث للنسخة الـ 33 لكأس الأمم الافريقية في الكاميرون إلى السبت المقبل.



وكانت المباراة مقررة الأحد على ملعب «أحمدو أهيدجو» في العاصمة ياوندي قبل 3 ساعات من المباراة النهائية المقررة على ملعب «ليمبي»، لكن تم تقديمها إلى السبت في تمام الساعة 10 بتوقيت الكويت بدلا من 7 من أجل تفادي التداخل بين المباراتين.



وتقام المباراة النهائية في موعدها الأحد في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت الكويت.



وكتب الاتحاد الافريقي في بيان: «اللجنة المنظمة لكأس أمم افريقيا، بعد التشاور مع حكومة الكاميرون واللجنة المنظمة المحلية، قررت نقل (...) مباراة الترتيب (تحديد المركز الثالث)».



وكانت إقامة المباراتين في يوم واحد تتطلب تعبئة عناصر قوات الأمن في مكانين بالمدينة، وتتسبب أيضا في مشاكل في البروتوكول - إمكانية عدم قدرة مسؤولي الاتحاد الأفريقي على تسليم ميداليات المركز الثالث والتواجد في الوقت المناسب عند انطلاق المباراة النهائية.



وأقيمت مباراة نصف النهائي الثانية بين الكاميرون ومصر مساء أمس في أوليمبي، ولن يكون أمام المنتخب الخاسر سوى 48 ساعة فقط للاستعداد لمباراة تحديد المركز الثالث أمام بوركينا فاسو الخاسر من مباراة نصف النهائي الأولى.