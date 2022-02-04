كشف المدير الفني لمنتخب السنغال أليو سيسيه، عن هدفه من المشاركة في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وقال إنه «يمضي في طريقه لإحراز اللقب، لأن ذلك ما جاء من أجله».



وقال سيسيه، بعد بلوغ النهائي الثاني تواليا: «الآن أشعر بقليل من الصعوبة في التعبير عن مشاعري، ولكنني في ذات الوقت أشعر برضا كبير». وأضاف: «أريد أن أهنئ اللاعبين، لأنهم عادوا من مكان بعيد، فقد تعاملوا مع المباراة بالعقلية الصحيحة».



وتابع: «أؤكد أن أفضل أمر للمنتخب الوطني هو امتلاك نوعية اللاعبين، الذين يتعاملون مع المباريات بأفضل عقلية». واستطرد: «نحن راضون تماما، لكن تلك ليست النهاية التي جئنا من أجلها، فالذي جاء بنا هو أن نمضي نحو الفوز باللقب».



ورفع مدرب السنغال راية التحدي في نهاية تصريحاته قائلا: «سواء واجهنا الكاميرون أو مصر، سنكون على رأس أفريقيا العظيمة».