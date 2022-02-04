أطلقت مبادرة «أيامي الشبابية العربية للموسيقى والفنون» التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فيديو كليب أغنية «معا» التوعوية بمشاركة ثلاثة مواهب مميزة من ذوي الاحتياجات الخاصة وهم الراقص الأصم بيار جعجع، عازف الكمان الضرير بركات جبور، والموهبة غابريال عيسى التي تعاني من شلل دماغي.



تحمل أغنية «معا» نداء للعمل على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع حيث تدعو الجميع إلى التعاون من أجل ضمان حقوق كل من يعاني من أي إعاقة جسدية أو عقلية وإعطائهم الفرصة لإبراز إبداعاتهم وطاقاتهم في المجتمع.



أما الكليب فقد حمل معاني إنسانية كبيرة وخاصة بمشاركة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين أبدعوا في أدائهم خلال الكليب وأظهروا قدرات فنية احترافية عالية جدا، كل بمجاله الأمر الذي عزز الرسالة الأساسية للعمل. كما تهدف الأغنية بتسليط الضوء على القدرات الإبداعية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ودمجهم بالمجتمع.



«معا» من كلمات الشاعر نزار الهندي ومن ألحان المؤلف الموسيقي هاني سبليني، وقد تم نشرها على كافة منصات التواصل الاجتماعي التابعة لمبادرة «أيامي» وجميع تطبيقات الموسيقى.



يذكر أن مبادرة «أيامي» قد أطلقت سابقا سلسلة أغاني توعوية أخرى خدمة لأهداف التنمية المستدامة وتحقيقها في حلول العام 2030. كما يحرص القيمون على مبادرة «أيامي» دائما على استخدام الفنون والموسيقى لإيصال رسالتها، وذلك لما تمثله من وسائل بسيطة وسهلة الاستيعاب، ولكن قوية التأثير.