القاهرة - محمد صلاح



بعد غياب امتد نحو ثلاثة مواسم عن الدراما، تعود الفنانة مي عز الدين للوقوف مرة أخرى أمام الكاميرات من خلال بطولتها لمسلسل «جزيرة غمام» المقرر طرحه في الموسم الرمضاني المقبل، ويشاركها البطولة: طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب وأحمد أمين ورياض الخولي، والعمل تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.



وتدور قصة المسلسل في فترة حقبة العشرينيات المليئة بأحداث اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن، ويتم حاليا بناء الديكورات وتجهيز الملابس والسيارات المناسبة لتلك الفترة وغيرها.



والمعروف أن مي لم تقدم أي أعمال منذ تقديمها لمسلسل «البرنسيسة بيسة» مع بوسي ومحمد أنور أمير المصري وحجاج عبدالعظيم.