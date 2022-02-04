دمشق - هدى العبود



أكد الكاتب هاني السعدي للإعلام ان دراما الفانتازيا التاريخية ستعود إلى الواجهة الفنية السورية والعربية من خلال مسلسل انتهى من كتابته عنوانه بشكل مبدئي «فرسان الظلام» خاصة ان هذه الدراما طالما أحب وبرع بتقديمها كالجوارح والكواسر والفوارس وحظيت بمشاهدة عربية وسورية كبيرة.



ويجرى التحضير حاليا للبدء بالتصوير في مدينة دمشق ليكون حاضرا على إحدى المنصات وتصدى للإخراج سامي الجنادي.



يذكر ان الكاتب السعدي غابت نصوصه عن الشاشة وكان آخرها «مسلسل سفر الحجارة» عام 2009 ولكن يبدو اليوم ان الكاتب عاد وبقوة من خلال مسلسل تاريخي حمل فانتازيا شيقة لم يتم اختيار ممثليه الذين سيلعبون دور البطولة بعد، إلا ان المسلسل يفتح المجال لعودة هذا النوع من الدراما التي قل إنتاجها مؤخرا ويعيد الكاتب الكبير للساحة الدرامية بعد غياب طويل.