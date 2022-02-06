عبدالله قنيص



أبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأن سلطات أمن الحدود البرية تسلمت يوم امس شخصا من غير محددي الجنسية تبين انه خرج بشكل غير شرعي في شهر يونيو 2021 وسجلت بحق البدون العائد قضية الخروج من البلاد بصورة غير شرعية فيما كشفت التحقيقات ان «البدون» تسلل على الأقدام ولم يخرج عبر منفذ او بالأحرى لم يخرج بمساعدة آخرين فيما لم يعرف ما إذا كان البدون تم توقيفه يوم خروجه من البلاد وظل طيلة هذه الفترة متواجدا في عهدة أمن الحدود السعودي أم أنه تم توقيفه مؤخرا وكشفت التحقيقات خروجه في يونيو أم أن السلطات السعودية أوقفته في حينه.



وعليه تم اخطار مباحث امن الحدود وجرى تسليم البدون وهو من مواليد 1994 وبالتحقيق معه من قبل رجال المباحث أقر بأنه خرج من الكويت بصورة غير شرعية في تاريخ 9/6/2021 حيث تسلل على الأقدام في المنطقة الفاصلة بين مركز الجليدة الحدودي ومركز النويصيب.