تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط 4 سيدات يمارسن الأعمال المنافية للآداب داخل شقة في منطقة المهبولة، وجاءت مداهمة الشقة بعد معلومات عن تداول نشاط بائعات الهوى على وسائل التواصل وتقديم المساج المقترن بخدمات غير شرعية، كما تم ضبط 17 مخالفا ومخالفة لقانون الإقامة، كما داهم رجال إدارة بحث وتحري شؤون الإقامة مكتب خدم وهميا بمنطقة جليب الشويخ يديره آسيويون وضبط به 4 نساء مسجل بحقهن قضايا تغيب.

كما قام قسم اللجنة الثلاثية بالإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة وبالتنسيق من هيئة القوى العاملة بضبط 12 شخصا من الجنسيات الآسيوية مخالفين لقانون الإقامة والعمل.

وبحسب بيان صادر عن الداخلية فإن حملات قطاع شؤون الإقامة لضبط مخالفي قانون الإقامة ومحاربة مكاتب الخدم الوهمية، جاءت بمتابعة من وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء أنور البرجس.