مبارك التنيب



كتبت النجاة لطفل حديث الولادة تم العثور عليه داخل حاوية قمامة في منطقة الفروانية وفتحت إدارة بحث وتحري محافظة الفروانية تحقيقا في محاولة للوصول الى هوية من ألقى بالطفل وسط ترجيحات بأن يكون الطفل نتاج علاقة غير شرعية أو جراء ممارسات غير أخلاقية تمارس من قبل آسيويات في مناطق سكن العزاب، وبحسب مصدر أمني فإن وافدة فلبينية ابلغت عمليات وزارة الداخلية أنها واثناء سيرها الى جوار حاوية قمامة استرعي اتنباها بكاء رضيع صادر من الحاوية حيث توقفت لتعثر بداخلها على طفل رضيع ملقى داخل لفافة ووسط درجات حرارة منخفضة.