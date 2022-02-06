تترقب الجماهير مشاركة المهاجم الصربي الواعد دوشان فلاهوفيتش مع فريقه الجديد يوفنتوس الذي انتقل إليه في سوق الانتقالات الشتوية قادما من فيورنتينا مقابل 70 مليون يورو (عدا عن المكافآت والإضافات) بعقد حتى العام 2026، عندما يستقبل فيرونا اليوم ضمن منافسات المرحلة الـ 24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم الذي يعود إلى التشويق بعد فترة التوقف.



ويقدم الدولي الصربي مستويات رائعة هذا الموسم، إذ يتصدر ترتيب هدافي «سيري أ» بـ 17 هدفا بالتساوي مع تشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو.



وفي ظل ابتعاد زميله السابق في فيورنتينا فيديريكو كييزا، عن الملاعب لـ 7 أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية في النمسا لمعالجة إصابته بالرباط الصليبي، يبدو يوفنتوس بأمس الحاجة إلى مهاجم، إذ يحتل المركز الحادي عشر في الكالتشيو هذا الموسم لعدد الأهداف المسجلة (34 هدفا في 23 مباراة). ويلتقي اليوم أيضا أتالانتا مع كالياري، وفنيزيا مع نابولي، وبولونيا مع إمبولي، وأودينيزي مع تورينو، وسامبدوريا مع ساسولو.