سقط هرتا برلين وضيفه بوخوم في فخ تعادل إيجابي مخيب 1-1 في افتتاح المرحلة الحادية والعشرين من بطولة ألمانيا لكرة القدم.وكان هرتا برلين البادئ بالتسجيل عبر المهاجم الجزائري إسحاق بلفوضيل في الدقيقة 23 إثر تمريرة من الدولي المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش، لكن الضيوف نجحوا في إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني عبر سيباستيان بولتر (48). وهو التعادل الثاني لهرتا برلين في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، والخامس هذا الموسم فرفع رصيده إلى 23 نقطة. من جهته، سقط بوخوم في فخ التعادل الثاني تواليا في مبارياته الثلاث الأخيرة التي لم يحقق فيها أي فوز، والرابع هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة. وتختتم الجولة اليوم بمواجهتي بوروسيا دورتموند مع باير ليفركوزن، وفولفسبورغ مع غرويتر فورث.