ستكون العودة إلى المراكز المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا مكافأة الفائز بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، إذ يسعى العملاقان إلى تسريع عملية النهوض من كبوة السقطات واستعادة روح المنافسة في الدوري الإسباني لكرة القدم ضمن المرحلة الثالثة والعشرين. عانى الفريقان من اضطرابات وتذبذبات هذا الموسم لم تكن حاضرة في سجلاتهما على مدى أكثر من عقد من الزمن، وبالتالي سيكونان حاضرين في ملعب «كامب نو» بأمل متجدد وتفاؤل بصفحة جديدة. ويصادف اليوم مرور شهرين على تعيين تشافي هرنانديز مدربا لبرشلونة، حينما كان الفريق في المركز التاسع في جدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الرابع. اكتست الأفكار الرومانسية حيال الأسلوب وجيل الشباب واقعية أقنعت تشافي ورئيس النادي جوان لابورتا بإعادة ضم المخضرم البرازيلي داني ألفيش (38 عاما)، وأداما تراوري والتعاقد مع مهاجم أرسنال الغابوني بيار-إيميريك أوياميانغ في صفقتين خلال الانتقالات الشتوية.



ويمكن أن يشارك أوباميانغ لأول مرة، رغم أن اللاعب البالغ 32 عاما لعب آخر مباراة له مع أرسنال في السادس من ديسمبر، لذا من المرجح أن يكون على مقاعد البدلاء الى حين استعادته لياقته البدنية. على الجهة المقابلة، تكمن مشكلة نادي العاصمة أتلتيكو في تلقي الأهداف بدل تسجيلها، وانهيار خطوطه الدفاعية التي اشتهر بصلابتها في الأعوام الأخيرة، ما يعتبر السبب الرئيس في تذبذب مسار الدفاع عن لقبه.



استقبلت شباك «كولتشونيروس» 26 هدفا، أي أكثر بهدف واحد مما تلقته في 38 مباراة في الموسم الماضي.



من جهة أخرى، يلتقي المتصدر ريال مدريد مع غرناطة، ويأمل تعويض خروجه من الكأس المحلية بخسارته بهدف قاتل في الدقيقة 89 أمام مجرد برشلونة من لقبه، أتلتيك بلباو 0-1 في ربع النهائي. ويستضيف ريال بيتيس الثالث فياريال السابع، فيما يواجه فالنسيا نظيره ريال سوسييداد. إلى ذلك، ابتعد خيتافي عن منطقة الهبوط عندما أكرم وفادة ضيفه ليفانتي بثلاثية نظيفة في افتتاح المرحلة.



كما تغلب الشي على ضيفه ألافيس3 - 1.