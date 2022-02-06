عاطف رمضان



حذرت وزارة التجارة والصناعة المستهلكين مشتركي ومستخدمي التطبيقات الخاصة بالطلبات والخدمات والتوصيل بأنه ليس من حق تلك التطبيقات الحصول على أي رسوم إضافية (زيادة على رسوم التوصيل) بخلاف المبلغ المتفق عليه والمسجل في فاتورة الطلب الأصلية للمطعم أو المحل.



وقالت الوزارة، في بيان صحافي، ان المستهلكين المتعاملين مع هذه التطبيقات عند ملاحظة أي زيادة على المبلغ المتفق عليه ضرورة التقدم بشكوى لـ «التجارة» مع إرفاق الفاتورة لتقوم الوزارة بعمل الإجراءات اللازمة.



وتشدد الوزارة على الدور المنوط بها قانونيا للتصدي لمثل هذه المخالفات واتخاذ كل الإجراءات القانونية من أجل حماية حقوق المستهلك.