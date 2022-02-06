صدر مرسوم رقم 19 لسنة 2022 بتعديل المرسوم رقم 350 لسنة 2006 بإنشاء المعهد الديبلوماسي الكويتي جاء فيه:



مادة أولى: يستبدل بنصي المادتين رقمي 1، 6 من المرسوم رقم 350 لسنة 2006 المشار اليه النصين التاليين:



مادة 1: ينشـــأ في وزارة الخـــارجيـــة معهـــد يسمى «معهـــد سعــــود الناصـــر الصبـــاح الديبلـــوماسي الكويـتي».

مادة 6: يتولى إدارة المعهد مساعد وزير الخارجية لشؤون معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي الكويتي، ويختص بالمهام والأعمال التنفيذية لإدارة المعهد وتنفيذ أهدافه وأغراضه ومباشرة التصرفات القانونية المتعلقة به، بالاضافة الى ما يفوض به من اعمال اخرى من وزير الخارجية، ويكون من درجة وزير مفوض على الاقل، ويكون له نائب لا تقل درجته عن درجة مستشار، من اعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي.



ويعين مساعد الوزير لشؤون المعهد ونائبه بقرار من وزير الخارجية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.



مادة ثانية: تستبدل بعبارة «مدير عام المعهد» عبارة «مساعد وزير الخارجية لشؤون معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي الكويتي» اينما وردت في المرسوم رقم 350 لسنة 2006 المشار اليه.



مادة ثالثة: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.