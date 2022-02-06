أصدر سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مرسوما بتعيينات قضائية جاء فيه:
مادة أولى: أولا: يُعين التالية أسماؤهم مستشارين بمحكمة التمييز:
1 - محمد منشاوي بيومي الحشاش.
2 - محمود عبدالرحمن محمود عبدالله.
3 - عمرو صلاح الدين حسن الشيمي.
ثانيا: يُعين التالية أسماؤهم بالمحكمة الكلية بالدرجة المبينة قرين اسم كل منهم:
1 - هاني عبدالفتاح محمد عبدالفتاح - قاض من الدرجة الأولى.
2 - إسلام محمد عصام الدين أحمد وهيب - قاض من الدرجة الأولى.
3 - محمد فؤاد محمد عبدالهادي أبوالغيط - قاض من الدرجة الأولى.
مادة ثانية: تسري التعيينات المنصوص عليها في المادة السابقة من تاريخ وصول كل منهم الى دولة الكويت.
مادة ثالثة: على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.