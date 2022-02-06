أصدر سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مرسوما بتشكيل المجلس الأعلى للبترول.



وجاء في المرسوم:



مادة أولى



يُشكل المجلس الأعلى للبترول المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم الصادر بإنشاء المجلس الأعلى للبترول المشار اليه، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء، وعضوية كل من:



1 - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط.



2 - وزير الخارجية.



3 - وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.



4 - وزير التجارة والصناعة.



5 - محافظ بنك الكويت المركزي.



مادة ثانية: على رئيس مجلـــس الوزراء والــوزراء - كل فيمـــا يخصه - تنفيذ هـــذا المرســـوم، ويُعمل بـــه من تاريــخ صـــدوره، وينشر في الجريـــدة الرسميـــة.



وأصدر سموه مرسوما بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص، جاء فيه:



يُشكل المجلس الأعلى للتخصيص، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:



1 - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط.



2 - وزير العدل.



3 - وزير المالية.



4 - وزير التجارة والصناعة.



5 - وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.



مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.



كما أصدر سموه مرسوما بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، جاء فيه:



مادة أولى: يُشكل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء، وعضوية كل من:



1 - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط.



2 - وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.



3 - وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



4 - وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.



5 - وزير التربية.



6 - وزير التجارة والصناعة.



مادة ثانية: لى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.



..واللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية



أصدر سمو نائب الأمير ولي العهد مرسوما بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.



وجاء في المرسوم:



مادة أولى: تشكل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعضوية كل من:



1 - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط.



2 - وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.



3 - وزير التربية.



4 - الأمين العام لمجلس الوزراء.



مادة ثانية: على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.



.. ومجلس الخدمة المدنية



أصدر سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مرسوما بتشكيل مجلس الخدمة المدنية.



وجاء في المرسوم:



مادة أولى: يُشكل مجلس الخدمة المدنية، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء، وعضوية كل من:



1 - وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.



2 - وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.



3 - وزير التربية.



4 - وزير الدولة لشؤون البلدية.



5 - وزير العدل.



6 - وزير المالية.



مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.



وفي سياق متصل، أصدر سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد قرارا بتفويض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء برئاسة مجلس الخدمة المدنية.