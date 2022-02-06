بناء على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي وهيئة الإتحاد الجمركي لمدراء عامّي الجمارك تكليف فريق الخبراء الاستشاريين لتطوير المنافذ الجمركية بدول مجلس التعاون الخليجي لزيارة الكويت في الفترة من 30/1/2022 وحتى 2/2/2022، بعد أن اتم الزيارة الميدانية لـ 24 منفذاً في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لإعداد الدراسة والتأكيد على تقديم كافة التسهيلات لإنجاز الفريق مهامه ليقوم برفع نتائج تقريره لمدراء الجمارك ووزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس.

هذا، وقد كان في مقدمة استقبال الوفد أثناء زيارته للبلاد مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالانابة سليمان الفهد، وعدداً من القيادات والمختصون بالإدارة العامة للجمارك، فيما قام طلال عيدان- رئيس الميكنة والنظم الأمنية، بتقديم عرض مرئي عن التطبيقات الآلية والأمنية، حيث قام الوفد بعدها بجولته لزيارة المنافذ الجمركية النويصيب الحدودي ،والجمرك الجوي ،وجمارك الموانئ الشمالية للاطلاع على جاهزيته وتقييم الوضع من خلال الاستبيان المُعد من قبل الاستشاري.

كما اكد الفريق الاستشاري لكافة العاملين بالإدارة العامة للجمارك على استعدادهم لتقديم الدعم والمساعده الاستشارية الخاصة بتطوير المنافذ.

وفي ختام الزيارة قام مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالانابة سليمان الفهد، بتقديم الدروع والهدايا التذكارية للوفد الاستشاري الزائر.