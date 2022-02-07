تـعـرض مـواطــن لإصابات بليغة في حادث انقلاب مركبة على طريق التعاون باتجاه المسيلة واصطدامها بعمود إنارة مساء امس الأول، وفور ورود البلاغ توجه إلى موقع الحادث رجال إطفاء من مركز البدع، حيث قاموا بإخراج المواطن الذي كان محشورا وتم تسليمه للطوارئ الطبية.



من جهة أخرى، أسفر حريق عمارة بمنطقة جليب الشيوخ عن إصابة شخص جنسية عربية بالاختناق، وقالت إدارة العلاقات والإعلام بقوة الإطفاء العام إن فرق الإطفاء هرعت إلى موقع الحادث من مركزي جليب الشيوخ والعارضية وعملت على إخلاء العمارة وإنقاذ أحد الأشخاص الذي كان محتجزا بسبب الدخان وتم تسليمه للطوارئ الطبية لعلاجه من حالة الاختناق.