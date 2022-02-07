تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في مكتب عبدالله مبارك من ضبط وافد آسيوي امتهن الاتجار في المواد المخدرة بخدعة انه يعمل في توصيل طلبات المطاعم.



وعثر بحوزة الوافد على كميات من مخدر الشبو، واعترف باتجاره في المواد المخدرة قبل أشهر وجار إحالته الى النيابة العامة بتهمة الاتجار في الـمـواد الـمـخـدرة وإرفـاق المضبوطات التي وجدت بحوزته وكانت عبارة عن مبالغ نقدية وميزان حـساس و9 أكياس بها مخدر الشبو.



وكانت معلومات وردت الى المباحث عن وافد آسيوي يزود الشباب بالمواد المخدرة وانه يستغل دراجة نارية تشبه التي تستخدم في توصيل طلبات المطاعم، وعليه تم عمل كمين وضبط الوافد خلال قيامه بتوصيل طلب مخدرات.



من جهة اخرى، أحال قطاع الإدارة العامة للمرور شخصا من غير محددي الجنسية 34 عاما الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على خلفية الاشتباه في اتجاره في المواد المخدرة والمسكرة والحبوب.



وجاء ضبط المتهم خلال حملة مرورية في منطقة الفروانية، حيث تم الاشتباه في شخص خلال الحملة وعليه تم الطلب منه التوقف جانبا إلا ان الشخص حاول الفرار ليتم تعقبه وضبطه وبتفتيش سيارته وجد بداخلها نحو 50 بطل خمر متنوعة وأكياس بها مخدر الشبو الى جانب كمية من حبوب الهلوسة.