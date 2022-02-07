سعود عبدالعزيز



أمر محقق مخفر شرطة الجهراء تمت بإحالة ملف حريق متعمد في مركبة الى المباحث لإجراء التحريات وضبط الجاني، وكان مواطن تقدم الى مخفر شرطة القشعانية وأبلغ عن قيام مجهول بحرق متعمد لمركبة تخص شركة خدمات فنية أثناء توقفها على طريق العبدلي، ولدى انتقال رجال الإطفاء وتعاملهم مع الحريق تبين ان الحريق مفتعل وسجلت قضية حملت رقم 3/2022 جنح القشعانية، هذا ولم يعرف هل الشركة التي أبلغت عن حرق مركبتها تتعاون مع الإدارة العامة للمرور بمعنى تضع كاميرات على سيارتها لرصد مخالفات السرعة فوق المعدل ام هي شركة أخرى؟