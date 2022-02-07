بداح العنزي



أوصت لجنة محافظة العاصمة في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة عبدالعزيز المعجل بالموافقة على إضافة نسبة تجارية لمشروع مسلخ العاصمة وسوق الماشية لإقامة عيادة طبية.



وقال المعجل: تمت الموافقة على تخصيص مواقع مبنى موقف السيارات متعددة الأدوار لخدمة كل من مبنى النيابة العامة بالشويخ إضافة إلى استقطاع جزء من موقع وزارة الاعلام كمواقع بديلة لصالح كل من الهيئة العامة للشباب والرياضة وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والموافقة على الاقتراح المقدم من العضو مشعل الحمضان بشأن عمل مدخل من طريق الملك فهد إلى منطقة السرة قطعة 2 لتسهيل الحركة المرورية.



وأضاف المعجل: تم حفظ الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي ونائب رئيس المجلس عبدالله المحري والعضو مشعل الحمضان بشأن دراسة إمكانية إعادة طرح مشروع القرية التراثية الواقع في منطقة شرق، وحفظ طلب معهد الدراسات المصرفية تجديد تخصيص قطعة الأرض لموقع معهد الدراسات المصرفية بالقطعة 14 بمنطقة القبلة، كما تمت الموافقة على طلب وزارة الشؤون إلغاء تخصيص الموقع المؤقت الكائن بين مخازن جمعية الخالدية ومحطة البنزين الكائنة بمركز ضاحية الخالدية، وأحالت اللجنة الكتاب المقدم من صاحب العلاقة، بشأن وقف الاستغلال التجاري لموقع الاتحاد الكويتي لكرة القدم في منطقة العديلية.



وتابع: أبقت اللجنة على جدول أعمالها الشكوى المقدمة من أهالي منطقة الخالدية قطعة 2 شارع 27 بشأن تجميد قرار البلدية بإزالة المظلات لحين الفصل في تجاوزات وتعديات نادي الفتاة بحق المنازل المحيطة به، وحفظت الاقتراح المقدم من العضو م.عبدالسلام الرندي بشأن تسمية شارع باسم يوسف ناصر اللهو لحين إقرار لائحة التسميات.