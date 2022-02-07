كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية الفروانية عن تنفيذ جولات ميدانية بمنطقة العارضية الحرفية على الصالونات والمحلات بهدف التأكد من التزامهم بلوائح وأنظمة البلدية وتطبيق القرارات الإدارية المتعلقة بالاشتراطات الصحية، فضلا عن التأكد من التزام العاملين بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحتـرازيـــة والتباعـــد الجسدي.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة د.ناصر الرشيدي أن الفريق الرقابي قام بجولة ميدانية على الصالونات والمحلات بمنطقة العارضية الحرفية للتأكد من التزام المحـــلات والصـالـونـــات بالاشتراطات الصحية إلى جانب التأكد من الالتزام بشروط وضوابط البلدية بلائحة المحلات.

وقال الرشيدي إن الجولة أسفرت عن تحرير 4 مخالفات للاشتراطات الصحية ولوائح ونظم البلدية تنوعت بين نظافة واشتراطات صحية وتوجيه 10 إنذارات للالتزام بالاشتراطات الصحية، مشيرا إلى تواصل الجولات الميدانية للفريق الرقابي، مشددا على عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لنظم ولوائح البلدية وغير الملتزمين بالإجراءات والتدابير الوقائية لمحاصرة فيروس كورونا حرصا على صحة وسلامة الجمهور، داعيا أصحاب المحلات الى عدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية تجنبا للمخالفة والغرامة والتي قد تصل الى الإغلاق الإداري.