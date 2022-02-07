بداح العنزي



قال رئيس اللجنة القانونية والمالية فهيد المويزري انه تم اجراء التعديلات المناسبة على لائحة الاعلانات الجديدة.



وأضاف المويزري عقب اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة مشروع اللائحة أمس انه ستتم احالة كل التعديلات التي قدمها الاعضاء الى جلسة المجلس البلدي تمهيدا لاعتماد اللائحة.



بدورها، بينت العضو م.مها البغلي ابرز الملاحظات التي قدمت على اللائحة والمتعلقة بالاعلانات المضيئة المنتشرة بالشوارع والتي تسبب الازعاج للمارة ولسكان المناطق على ان يتم وضع ضوابط للاعلانات المضيئة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء للتحكم وقياس مستوى الاضاءة حتى لا تكون مزعجة للمارة.



وتابعت البغلي: بخصوص الاعلانات التجارية بالشوارع فقد تم اقتراح العمل باللائحة المعتمدة عام 2006 فيما يتعلق بالمسافات بين الاعلانات على ان تكون اكبر من الحالية لحين الاستعانة بجهة استشارية متخصصة بالتخطيط الحضري بهدف وضع الضوابط المتعلقة بتحديد المسافات عند توزيع الاعلانات بالشوارع وعدم التأثير على الواجهة الجمالية والتلوث البصري.

وفيما يخص تقليص عدد الاعلانات وتأثيرها على ايرادات الدولة، قالت اقترحنا وجود حلول لنوعية العقود وتعديل بعض البنود حتى لا يؤثر على الدولة.