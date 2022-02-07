أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أمس تعديل أوضاع 18217 شخصا من المقيمين بصورة غير قانونية منذ عام 2011 حتى نهاية شهر ديسمبر 2021.



وقال مدير إدارة تعديل الأوضاع في الجهاز العميد محمد الوهيب، في بيان لـ «كونا»، ان 9127 شخصا من هذه الفئة أنهوا إجراءات تعديل أوضاعهم في جميع أجهزة الدولة ويقوم الجهاز حاليا بمتابعة 9090 حالة ممن حددت إدارات الجهاز جنسياتهم الأصلية.



وأضاف الوهيب أن التحديد يستند إلى وثائق مؤكدة وقرائن صحيحة منها جواز سفر وشهادة ميلاد وحفيظة نفوس وبطاقة هوية وبرنت رقابة وسجل الجوازات وكشف الجالية ودفتر تجنيد وإحصاءات البلد الأصلي ووثائق حكومية قديمة مذكورة فيها الجنسية وإشعار مغادرة وقد قام الجهاز بإبلاغ المعنيين بها وتجري متابعة إجراءات تعديل أوضاعهم.

وأوضح انه تم تعديل أوضاع 8068 شخصا إلى الجنسية العراقية منهم 1112 أتموا إجراءات تعديل أوضاعهم في أجهزة الدولة وجار تعديل أوضاع 6956 شخصا إلى هذه الجنسية، إلى جانب تعديل أوضاع 6583 شخصا إلى الجنسية السعودية منهم 5887 شخصا أتموا إجراءات تعديل أوضاعهم وتجري متابعة تعديل أوضاع 696 شخصا إلى هذه الجنسية، فضلا عن 1133 عدلوا أوضاعهم إلى الجنسية السورية منهم 854 شخصا أتموا إجراءات تعديل أوضاعهم إلى هذه الجنسية، وجار تعديل أوضاع 279 شخصا إليها. وأفاد الوهيب بأن 309 أشخاص عدلوا أوضاعهم إلى الجنسية الإيرانية.