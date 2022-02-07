أسامة أبو السعود



أصدر رئيس المحكمة الكـلـيـــة المـسـتـشــار عبداللطيف الثنيان قرارا بنقل جميع الدوائر من محكمة حولي القديمة إلى مجمع محاكم حولي الجديد ابتداء من يوم 13 فبراير الجاري وتعقد فيه الجلسات.



وجاء في القرار، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، «بمناسبة صدور القرار الوزاري رقم 38 لسنة 2022 بشأن نقل محكمة حولي إلى مقر المحكمة الجديد الكائن بمنطقة حولي قطعة (3) قسيمة 19102.

وبناء على التفويض الصادر من الجمعية العامة للمحكمة. ولصالح العمل: مادة أولي: تنقل جميع الدوائر التي تنعقد بمحكمة حولي القديمة إلى مقر المحكمة الجديد الكائن بمنطقة حولي قطعة (3) قسيمة 19102 اعتبارا من 13/2/2022 وتنعقد فيه الجلسات.



وتابع القرار في مادته الثانية: تنعقد جميع الجلسات سالفة البيان القاعات المحددة في تمام الساعة التاسعة صباحا.



وأضاف قرار رئيس المحكمة الكلية في مادته الثالثة: على السيد مدير إدارة كتاب المحكمة الكلية اتخاذ اللازم نحو تنفيذ القرار وإعلانه على بوابة العدل الالكترونية وفي لوحات الاعلانات بكافة دور العدالة وبكافة الوسائل المتاحة.





قرار نقل جميع دوائر المحاكم إلى مجمع محاكم حولي الجديد































