القاهرة ـ هناء السيد



جدد الاتحاد البرلماني العربي برئاسة صقر غباش، رفضه القاطع لجميع الأعمال الإرهابية، التي اعتاد مرتكبوها تدمير كل مظاهر الحضارة والتقدم، فإنه يدين بأشد وأقسى العبارات هذه المحاولة الإرهابية الآثمة، التي تعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني وجميع المعايير الأخلاقية والدولية، مشيدا بيقظة وجاهزية القوات الإماراتية الشجاعة، التي ردت هذا الاعتداء الغادر بكل كفاءة واقتدار.

وببالغ القلق والغضب، تابع الاتحاد البرلماني العربي، نبأ الاعتداء الجبان بطائرات مسيرة على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وبعون الله، تمكنت قوات الدفاع الجوي الإماراتية الباسلة من اعتراضها وتدميرها.

كما أن الاتحاد البرلماني العربي، يشدد على الحاجة الملحة والعاجلة لتضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية لوضع حد نهائي لآفة الإرهاب العابرة للحدود، والتصدي لجميع الممارسات والأعمال الإرهابية الإجرامية، التي تستهدف وحدة الصف العربي، وتقويض استقراره وأمنه، لاسيما دول الخليج العربية الشقيقة، فإن الاتحاد يعرب عن تضامنه الكامل ودعمه الراسخ، لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مؤكدا على حقها القانوني والشرعي في الدفاع عن نفسها وحماية أمنها واستقرارها وسلامة شعبها الشقيق وجميع المقيمين على أراضيها الغالية.