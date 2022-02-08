تصدر الفيلم الكوميدي الجديد (جاكاس فوريفر) أو «أحمق للأبد» من إنتاج باراماونت إيرادات السينما في أميركا الشمالية مسجلا 23.5 مليون دولار.



الفيلم من بطولة جوني نوكسفيل وستيف أو وكريس بونتيوس ومن إخراج جيف تريمين.



وجاء في المركز الثاني فيلم الخيال العلمي الجديد (مون فول) أو «سقوط القمر» بإيرادات بلغت عشرة ملايين دولار.



الفيلم للمخرج رولاند إيميريش وبطولة هالي بيري وباتريك ويلسون وجون برادلي.



وتراجع فيلم الحركة والمغامرات (سبايدرمان: نو واي هوم) «سبايدرمان: لا عودة إلى الديار» من المركز الأول إلى المركز الثالث مسجلا إيرادات بلغت تسعة ملايين و600 ألف دولار.