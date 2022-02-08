أطلقت نيران مدافع تحت أنظار الجمهور في لندن أمس تكريما للملكة إليزابيث الثانية المتربعة على العرش البريطاني منذ 70 عاما. وظهر أمس، أطلق جنود من الفرقة الملكية لخيالة المدفعية، التي أسسها والد الملكة الملك جورج السادس، 41 طلقة في غرين بارك في وسط العاصمة. وبعد ساعة، أطلقت 62 طلقة مدفعية من برج لندن، حيث يتم الاحتفاظ بجواهر التاج البريطاني بعناية شديدة.



وعادة ما تطلق 21 طلقة مدفعية أثناء التحيات الملكية أو الوطنية، وترفع إلى 41 إذا كانت ستطلق من متنزه أو دارة ملكية وتضاف إليها 21 طلقة إذا كانت ستطلق من نصب تذكاري في لندن. ونظم هذا الحدث في اليوم التالي لاحتفال الملكة إليزابيث الثانية بالذكرى السبعين لاعتلائها عرش بريطانيا التي أصبحت الأحد الماضي أول ملكة بريطانية تصل إلى 70 عاما من الحكم.



وفي رسالة صدرت بمناسبة يوبيلها البلاتيني، جددت الملكة البالغة 95 عاما التزامها خدمة البريطانيين.