يلف الغموض مصير مسلسل «نيبرز» الأسترالي الشهير الذي أطلق مسيرة كايلي مينوغ ومارغو روبي وراسل كرو في التسعينيات.



فبعد عرض ما يقرب من 9 آلاف حلقة، يحاول المسلسل الأسترالي الطويل بصعوبة التعاقد مع جهة للبث في بريطانيا، حيث يحقق نجاحا واسعا منذ 36 عاما.



واعتبارا من يونيو، ستتوقف القناة البريطانية الخامسة («تشانل 5») عن عرض المسلسل، ما يرغم المنتجين على البحث عن قناة أخرى.



وأوضح أحد منتجي المسلسل للممثلين وأعضاء الفريق في رسالة حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها «كما تعلمون، يكتنف غموض في الآونة الأخيرة مستقبل المسلسل».