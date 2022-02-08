القاهرة - هناء السيد



اختار مهرجان «رواد الخير والعمل الإنساني» بالوطن العربي الفنان التشكيلي عادل فهد المشعل، لتكريمه ضمن المهرجان الذي تنظمه جريدة وموقع بوابة العرب اليوم والأكاديمية الوطنية للدراسات والتنمية واختياره للتكريم أفضل شخصية في ريادة الأعمال الإنسانية بالوطن العربي.



وفي تصريح لـ «الأنباء» أعرب الفنان عادل المشعل عن سعادته لهذا التكريم خاصه بالقاهرة لما يربطه بها من علاقات متميزة ومستمرة مع الفنانين التشكيليين المصريين وما يربط مصر والكويت على المستويين الرسمي والشعبي من علاقات وطيدة في جميع المجالات وخاصة الثقافية.



وأشار المشعل إلى أن ثقافة المجتمع غير مرتبطة بالوضع الاقتصادي لهذا المجتمع بقدر ما هي مرتبطة بالمبدعين كما وكيفا كالأدباء والفنانين التشكيليين، إضافة إلى نجوم السينما والمسرح والدراما.