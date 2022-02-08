شارك وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء أنور البرجس بحضور وفد امني من الادارت المختصة أمس في الاجتماع الاستثنائي لأصحاب المعالي والسمو وكلاء وزارات الداخلية لدول الخليج العربية، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.



وفي مستهل كلمته رحب اللواء البرجس بإخوانه وكلاء وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى عمق العلاقات الأمنية بين الدول الخليجية والتنسيق المستمر بينها للوصول إلى التكامل الأمني الخليجي الذي ينشده الجميع حول القضايا الأمنية.



وناقش الوكلاء المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي من شأنها الإسهام في تعزيز مسيرة التعاون الأمني الخليجي، ومنها دراسة آلية ربط المخالفات المرورية، واستحداث إدارة التخطيط الاستراتيجي الأمني، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة لدول المجلس بالأمانة العامة، وتقييم التمرين التعبوي (أمن الخليج العربي 3)، وتنفيذ خطة إعلامية في دول المجلس تسلط الضوء على مخاطر آفة المخدرات على الشباب والمجتمع.