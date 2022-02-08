ألغت الدائرة الجزائية في محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف القاضي بتغريم عسكري في إدارة جوازات مطار الكويت مبلغ 5000 دينار، وقضت مجددا ببراءته من الاستعلام عن بيانات مواطن دون علمه.



وتتلخص الواقعة في قيام مواطن بتقديم شكوى ضد العسكري مبينا أنه كان قد نشر في حالة «الواتساب» صورة تذكرة وهمية لإيهام زوجته بأنه قد غادر البلاد تمهيدا لمراقبتها كونه يشك في سلوكها، إلا أنها تأكدت من وجوده في البلاد ولم يغادرها، ولما راجع الإدارة المختصة بنظم المعلومات تم إبلاغه بأن العسكري هو من دخل على بياناته.



وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه خلال شهر أكتوبر من العام 2018 وبصفته موظفا في وزارة الداخلية، اطلع بدون وجه حق على بيانات ومعلومات شخصية مسجلة في سجلات وأنظمة المعالجة الإلكترونية لدى جهة عمله، وهي حركة دخول وخروج المجني عليه من وإلى الكويت، وطلبت النيابة عقابه وفق القانون 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية.



وجاء حكم براءة المتهم بعدما أكد وكيله المحامي محمد ناصر العتيبي عدم توافر القصد الجنائي لديه، مشيرا إلى أن الاستعلام تم عن طريق الخطأ وليس عن طريق العمد، خاصة وأن موظف المنافذ يستعلم يوميا عن العشرات وقد يخطئ برقم واحد فتظهر له بيانات شخص آخر.