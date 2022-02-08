عبدالله قنيص



أمر محقق مخفر شرطة الرقة باستدعاء 3 وافدين (مصري وفلبينية ونيجيرية) للتحقيق معهم في واقعة إهانة وافد مصري وسبه وقذفه واتهامه بسرقة ملابس، كما طلب المحقق تفريغا لكاميرات محل تجاري لبيع الملابس الجاهزة في مجمع شهير للوقوف على حقيقة ما حدث وما صدر من قبل المدعى عليهم.



واستنادا الى مصدر أمني فإن وافدا مصريا من مواليد 1992 تقدم الى مخفر الرقة وسجل قضية حملت عنوان قذف، وسرد المدعي إفادته بأنه دخل الى محل للملابس ولدى خروجه فوجئ باعتراض طريقه من قبل وافد مصري ووافدة أفريقية وأخرى آسيوية، واتهامه بالسرقة ومن ثم سبه وقذفه.



وأضاف المصدر: تم تنفيذ تعليمات المحقق واستدعاء المدعى عليهم وهم مصري من مواليد 1988 ونيجيرية من مواليد 1989 وفلبينية من مواليد 1976 حيث تم فتح تحقيق معهم، وعزوا ما صدر عنهم الى سوء فهم وبعد ثبوت عدم ارتكاب المُبلّغ لواقعة السرقة التي زعموها، وتأكيد الكاميرات تعرض المُبلّغ الى الإهانة والسب تم تسجيل قضية بحق الوافدين الثلاثة وإطلاق سراحهم بكفالة.



من جهة اخرى، أخضع 4 وافدين (3 نساء ورجل) للتحقيق في اتهامهم بسرقة اغراض من داخل حديقة منزل في منطقة مبارك الكبير عبارة عن دراجات وكراسي للمعاقين، في الوقت الذي زعم المدعى عليهم انهم ليسوا لصوصا وانهم كانوا بصدد اخذ الاغراض بناء على طلب صاحب المنزل وهو مواطن مسن. وأكد المبلغ وهو شاب كويتي انهم لصوص وانه ضبطهم بجرم السرقة المشهود واعتدوا عليه.



وكانت عمليات وزارة الداخلية ابلغت عن دخول 4 اشخاص حديقة منزل مواطن لسرقة اغراض من داخله وعليه تم الايعاز الى مخفر المنطقة والذي أرسل دورية وأوقف المدعى عليهم.