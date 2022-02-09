ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت أن مجلس الجامعة قد وافق على التقرير النهائي لعمليات القبول والتسجيل للعام الجامعي 2021/2022 متضمنا قبول الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، لافتة إلى انه بلغ إجمالي المقبولين في الجامعة 11143 طالبا وطالبة.



ولفتت إلى أن عدد المقاعد المعتمدة التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الجامعة 9725 مقعدا تم قبول 6185 طالبا وطالبة في الفصل الدراسي الأول و4958 طالبا وطالبة في الفصل الدراسي الثاني، مؤكدة أن القبول المرحل هو الذي تم ترحيله أو تأجيل قبوله من الفصل الدراسي الأول إلى الفصل الدراسي الثاني بسبب زيادة المقاعد بناء على قرار مجلس الجامعة.



وبينت أن مقبولي الفصل الدراسي الثاني يشمل من اعتمد قبوله ومن لم يعتمد قبوله بعد، وجميع مقبولي الفصل الدراسي الأول تم اعتماد قبولهم، مشيرة إلى أن عدد مقاعد المنح الثقافية بلغ 309 مقاعد للطلبة والطالبات.



وأشارت إلى أن عدد المقبولين في الفصل الدراسي الأول لكلية الطب بلغ 159 طالبا وطالبة، وطب الأسنان 36، والصيدلة 62، فيما بلغ عدد المقبولين في العلوم الطبية المساعدة 304، والصحة العامة 37، والهندسة والبترول 311، والعمارة 123، والآداب 1142، والشريعة 584، والعلوم الاجتماعية 546، والعلوم الحياتية 509، والعلوم الإدارية 348، والحقوق 536، والعلوم 715، والتربية 773 طالبا وطالبة.



ولفتت إلى ان عدد المقبولين في الفصل الدراسي الثاني لكلية الهندسة والبترول بلغ 55، والآداب 1347، والشريعة 904، والعلوم الاجتماعية 846، والعلوم الحياتية 246، والعلوم الإدارية 172، والعلوم 324، والتربية 1064 طالب وطالبة.



وأوضحت المصادر أن أعلى كلية في قبول أعداد الطلبة هي كلية الآداب بإجمالي 2489، فيما اقل كلية قبولا لأعداد المقبولين هي كلية طب الأسنان 36، فيما بلغ إجمالي المقبولين في كليات الطب 159، والصيدلة 62، والعلوم الطبية المساعدة 304، والصحة العامة 37، والهندسة والبترول 366، والعمارة 123، والشريعة 1488، والعلوم الاجتماعية 1392، والعلوم الحياتية 755، والعلوم الإدارية 520، والحقوق 536، والعلوم 1039، والتربية 1837.