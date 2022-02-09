عبدالعزيز الفضلي



أوضحت مصـــادر تربويـــــة مطلعـــــة لـ «الأنباء»، أن قرار تمديد عطلة نصف العام الدراسي حتى 6 مارس المقبل الذي أصدرته وزارة التربية لن يقتصر على الطلبة والإدارات المدرسية فقط، مشيرة الى انه يشمل أيضا جميع موجهي المواد الدراسية العاملين في المناطق التعليمية.

وذكرت المصادر أنه يستثنى من ذلك موجهو العموم، حيث لن يشملهم قرار تمديد العطلة، داعية الجميع التقيد والالتزام بالقرار الوزاري.



من جهة أخرى، أصدر وكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب قرارا يقضي بندب خالد العازمي ـ مدير مدرسة عبدالرحمن الدعيج المتوسطة للبنين والتابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية، للعمل بوظيفة مراقب للمدارس العربية بإدارة الشؤون التعليمية في الإدارة العامة للتعليم الخاص التابعة لقطاع التعليم الخاص والنوعي، مشيرا إلى أنه يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه ولمدة سنة، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.