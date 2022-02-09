دلال العياف



بمناسبة عيد الحب، أعلنت الفنانة أصالة عن هديتها لزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، ونصحت كل متابعيها باختيار نفس الهدية لتقديمها لمحبيهم، والهدية عبارة عن أغنية جديدة باللهجة الخليجية بعنوان «تقول تبغاني» من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان بندر سعد، وتوزيع عصام الشرايطي، وقامت أصالة بإهدائها إلى زوجها الشاعر فائق حسن، برسالة عبر حسابها على «إنستغرام»، قالت فيها: «بشهر الحـب هدية لكل عاشق يهديها لحبيبه، وأنا كمان بهديها لحبيبي لأبي لنور عيوني ورفيقي فائق».



وتقول كلمات الأغنية:



تقول تبغاني وتبغيني ماجيك



اجيك لوني على الكوع ماشي



أسرع من الطرف لرتد لاجيك



واجيك لوني طريح الفراشي



يالي تبشرني بصبحك لياليك



يالي حيات العمر دونك ولا شي



كانك تشوف اني معزك ومغليك



فعرف ترا روحي عشانك بلا شي