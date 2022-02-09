دعاء خطاب - [email protected]



عبّر الفنان اللبناني ذو الأصول الأرمينية ناريك عن سعادته بمشاركته في مسلسل «ناطحة سحاب» المقرر عرضه في السباق الرمضاني، وقال خلال حديثه لـ«الأنباء»: المسلسل عبارة عن دراما اجتماعية، من تأليف نوف المضف وإخراج عيسى ذياب، وأشارك في بطولته إلى جانب كل من الفنانة القديرة سعاد عبدالله وفهد العبدالمحسن وشيماء علي وروان العلي وجود عزيز ويعقوب عبدالله وحسين المهدي وطلال باسم وعبدالعزيز صفر وغيرهم، لافتا الى أن دوره سيكون جديدا ومميزا، وسيظهر بشكل مختلف، مضيفا: أعتبر أنني محظوظ كوني جزءا من عمل بطولة الأسطورة سعاد عبدالله، وعندما علمت أنهم اختاروني لم أتردد لحظة.



وعن انسحابه من مسلسل «أمينة حاف 2»، قال: هذه خيرة، أعتقد أن كل شيء كان مرتبا من الله، فبعد انسحابي من العمل بيوم تواصلوا معي من شركة «توليب» للانتاج، حينها علمت أن خروجي من كاست «أمينة» بعد توقيعي كان خيرا لي بسبب انضمامي لفريق عمل «ناطحة سحاب»، وإشادة الفنانة القديرة سعاد عبدالله بأدائي هو وسام على صدري، خصوصا أنني في بداياتي بالتمثيل، فهذا حلم كل ممثل في الخليج، أظن أنني محظوظ جدا.



وحول تداول أنباء تفيد بمشاركته في عمل درامي ضخم يتم تصويره خارج الكويت، أوضح ناريك: الى الآن لا أملك حق التصريح، وليس هناك شيء مؤكد، لكنني اعد بأنني سأصرح عبر جريدة «الأنباء» حال ورود أي جديد.



وبسؤاله إذا كان يعتبر نفسه ممثلا أم ناشطا ومؤثرا على «السوشيال ميديا»، أجاب: أنا ناشط في مواقع التواصل وبالصدفة مثلت ولقيت قبولا والحمد لله، فالقبول ليس شيئا يكتسب، فهناك ممثلون يعملون منذ سنوات عدة وليس لديهم قبول أو موهبة.



وعن رأيه في أصداء مشاركته بمسلسل «يجيب الله مطر» وقبلها «من بعدي الطوفان»، قال: كانت مشاركات جميلة بأصدائها، فالنجمة إلهام الفضالة والنجمة زهرة عرفات معروفتان بدعمهما للمواهب الحقيقية، ولكن دوري في «ناطحة سحاب» رغم صغر مساحته إلا أنه أفضل أداء لي، ومن هنا أرسل تحية للمخرج النجم عيسى ذياب لتوجيهه واهتمامه وخوفه على ممثليه.



أما عن رأيه في صداقات الوسط الفني، وعما اذا كانت «الشللية» سمة طاغية تغلب مصالح البعض أحيانا، فكان رده: هناك صداقات ولكن بين الأشخاص الواثقين من أنفسهم فقط، وكوني إنسانا اجتماعيا من السهل أن أكوّن صداقات كثيرة ورغم ذلك لدي القليل من الأصدقاء، لكنني مؤمن بأن الموهبة الجيدة تفرض نفسها بعيدا عن المصالح و«الشللية»، وأؤمن بالمثل الذي يقول «احذر من عدوك مرة وصديقك ألف مرة»، كاشفا عن جديده وخططه المستقبلية، قائلا: لدي العديد من المشاريع منها فيديو كليب مع نجم كبير وسوف أعطي التفاصيل على صفحاتي عبر مواقع التواصل.