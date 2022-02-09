عبدالحميد الخطيب



أكد الفنان القدير محمد العجيمي أن تجهيز فيلم «بوعقاب عايش» في مراحله النهائية حاليا، تمهيدا لطرحه قريبا في دور السينما، وقال: الفيلم من إنتاجي، وحاليا نضع «الرتوش» الأخيرة عليه لعرضه جماهيريا، وهو من تأليف الكاتب محمد المحيطيب، معالجة درامية هيا أحمد، إخراج محمد الحملي، وأقوم ببطولته ومعي كوكبة من النجوم، مثل أحمد العونان وأحمد السلمان وشهاب حاجية وشيماء سليمان، وغيرهم.



وتابع العجيمي: نقدم من خلال «بوعقاب عايش» كوميديا الموقف، حيث تدور القصة حول رجل فقير يتحول فجأة الى ثري بعد تحويل مبلغ مالي ضخ بالخطأ على حسابه في البنك، وتتوالى الأحداث الشائقة بينه وبين صاحب المال والمحيطين به، لافتا الى أن الفيلم سيعرض في سينما الكويت وسينمات الخليج، ولديهم خطة لتسويقه عبر المنصات الرقمية والتلفزيون، مشيرا الى انه سيظهر رمضان المقبل في المسلسل الجديد «ممنوع السكوت» الذي انتهى من تصويره الفترة الماضية، ويشارك في بطولته أمام عبدالرحمن العقل وباسمة حمادة اسماعيل الراشد ومجموعة كبيرة من الفنانين، والعمل من إخراج سيف العيساوي والنص للكاتبة مي العيدان، متمنيا أن يحقق أصداء «حلوة» خلال الشهر الكريم.



وعن المسرح، قال: أجتمع بعد أكثر من 25 عاما مع عبدالرحمن العقل وولد الديرة في عمل مسرحي واحد وهو «حكومة إلكترونية»، منذ آخر عمل جمعنا وهي مسرحية «بشت المدير»، مستدركا: «حكومة إلكترونية» تتكلم عن التطور التكنولوجي الذي طغى على الحياة، مثلما حدث فترة كورونا كالتعليم عن بُعد وإجراءات السفر والمرور، وغيرها من الأمور، مع مناقشة قضايا اخرى في إطار كوميدي خفيف، مؤكدا انه هو والعقل وولد الديرة «ربع» وروحهم واحدة، ولياقتهم الفنية ما زالت موجودة.



وأشار العجيمي الى أنه يفكر أحيانا في الابتعاد عن الساحة الفنية بسبب «النفاق»، وأوضح: هناك «نفاق» كثير ومجاملات على حساب أدوار وشخصيات، رافضا ذكر أسماء معينة، مشددا خلال استضافته في برنامج «ليالي الكويت» على انه يرأف بحال الفنانين في حالتين، الأولى عندما يكون الفنان شابا في بداية مشواره ولا يعرف ماذا يقول ويرتبك في أداء أدواره، هنا يساعده ويوجهه حتى يستطيع تجاوز هذه المرحلة، والثانية عندما يكبر الفنان في السن وتصبح ظروفه الصحية صعبة لكنه لا يقبل أن «يهد» مجاله الذي أفنى فيه عمره.



وبسؤاله هل من الممكن أن يشارك في مسرحيات النجم طارق العلي، أجاب: بشرط واحد هو أن يكون التمثيل على خشبة المسرح ضمن إطار الحدث المسرحي ولا علاقة له بالجمهور، طارق العلي فنان جميل وله اسم كبير، لكنني أحب عدم كسر حاجز الرهبة بيننا وبين الجمهور، لافتا الى أنه لا توجد عنده مشكلة إذا شارك في أعمال «قروب البلام» للنجم حسن البلام.



وأكد العجيمي، في نفس السياق، أن المسرح الخليجي ينافس بقوة المسرح المصري، وقال: مصر بالطبع لها الريادة الفنية، لكن نحن رغم كورونا وصلت عروضنا المسرحية الى 24 عرضا وأكثر، ما بين مسرح أطفال وكبار ورعب، ولا أرى هذا الكم الضخم الموجود عندنا في مصر، فقط خمس أو ستة عروض لعدد قليل من الفنانين.