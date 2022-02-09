أكد القائم بأعمال مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.مانع السديراوي أن المعهد يزخر بالابتكارات العلمية المتنوعة التي ستعكس من خلال تسويقها المكانة العلمية والمساهمة التنموية التي يمتلكها المعهد وما يصاحبها من نتائج وإنتاج وتطبيقات يجدر الاستفادة منها وفق الأدوات القانونية والتسويقية المناسبة.



وأشاد السديراوي في تصريح صحافي بقرار مجلس الوزراء أمس تكليف المعهد بتحديث دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بتأسيس شركة لتسويق الابتكارات العلمية والتنسيق مع جهاز الفتوى والتشريع لتحديد الأداة القانونية المناسبة لتأسيس الشركة وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر.



وأعرب عن سعادته بالحصول على موافقة مجلس الوزراء وذلك انسجاما مع المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1981 الذي يشير في مادته الثانية على أن «للمعهد في سبيل تحقيق أغراضه الطلب من الحكومة تأسيس شركات متخصصة لإنتاج وتسويق ابتكاراته العلمية».



وأوضح أن هذا الإنجاز سيدعم برنامج عمل الحكومة خاصة فيما يتعلق بالمحور الأول «الاستدامة وتعزيز تنوع مصادر الدخل من خلال دعم الاقتصاد المعرفي للدولة».



وأضاف ان فكرة تسويق الابتكارات تم عرضها أولا على جهاز متابعة الأداء الحكومي الذي أيد الفكرة وتبنى عرضها على اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء إذ تمت مناقشتها بحضور ممثلي المعهد وبعد ذلك تم رفع توصية بخصوصها إلى مجلس الوزراء حيث أصدر قراره.



وثمن جهود جميع من ساهم في هذه النتيجة المرحلية المهمة، متمنيا أن تنجز الدراسة من خلال اللجنة التي تم تشكيلها في المعهد لهذا الغرض بالتنسيق مع جهاز الفتوى والتشريع بحيث تنال نتائج الدراسة الموافقة النهائية من مجلس الوزراء ويؤسس المعهد شركة لتسويق نتائج ابتكاراته بما يحقق مردودا تنمويا وإيرادا يمكن توظيفه والاستفادة منه في المساهمة في تعزيز إيرادات المعهد الذاتية.



وأكد استمرار المعهد في الابتكارات العلمية وبراءات الاختراع البحثية وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية للدولة بقطاعيها العام والخاص وتحقيق أكبر قدر من الإنجازات التطبيقية التي ستصل الى الجميع عبر تسويقها بالوسائل المتاحة.