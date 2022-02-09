إيمانا من بنك الائتمان بالعمل المؤسسي والالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية والحفاظ على المال العام وتطبيقا للنصوص الدستورية بهذا الشأن، أعلن البنك ترحيبه بالطلب المقدم من أعضاء مجلس الأمة بشأن تكليف لجنة حماية الأموال العامة للنظر في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية (2021/2022).

وبينما أشار البنك إلى حرصه على مد يد التعاون للجنة المشكلة لإظهار كل الحقائق اتباعا لنهج الشفافية الذي دأب على العمل به خلال السنوات الماضية والذي يعكس العمل المؤسسي في أفضل صورة، أكد «الائتمان» مجددا دعمه الكامل للجنة المشكلة ومد يد التعاون بتقديم كل البيانات والمعلومات المطلوبة منا لتسهيل مهمة اللجنة وإجراء بحث عادل ومحايد، وذلك كله من أجل الحفاظ على المال العام ورفعة الكويت.