أعلنت وزارة الصحة أمس الخميس تسجيل 3324 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 593889. وقال المتحدث باسم الوزارة د.عبدالله السند لـ «كونا» إنه تم تسجيل 5495 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 543624، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 91.5%.

وأوضح د.السند أنه تم تسجل ثلاث حالات وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2517 حالة، مبينا أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة 91 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 47748 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة «كوفيد-19» إلى 473.

وذكر أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 28081 ليصبح مجموع الفحوصات 7226936، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 11.8%.