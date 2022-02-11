دراسة جعل الجرعة التنشيطية «اختيارية» للمحصنين.. والسماح لغير المحصنين بالسفر للدول التي لا تشترط التطعيم



خالد العرافة



كشفت مصادر صحية مطلعة أن هناك توصية رفعت إلى لجنة كورونا الوزارية بخصوص فحص pcr تتضمن الاكتفاء بعمل مسحة واحده خلال العودة إلى البلاد عن طريق الجو أو البر وبعد ظهور النتيجة ينهي الحجر أو تطبيق الحجر المنزلي على القادمين، مبينة أن هذه التوصية تأتي كإجراء احترازي لوقف أي تلاعب يقوم به بعض الأشخاص بخصوص نتيجة المسحة الصادر من خارج البلاد.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن هناك انفراجة ستناقشها اللجنة بخصوص أيام الحجر، بحيث سيتم تخفيضها إلى 5 أيام بدلا من أسبوع بالنسبة للمصابين وأسبوع للمخالطين، مع السماح بأن يجرى المخالط خلالها مسحة في اليوم الثالث، وأخرى في اليوم الخامس للتأكد من عدم الإصابة لإنهاء الحجر.



وذكرت أن اللجنة ستبحث كذلك تصورا بشأن الجرعة التنشيطية، وجعلها اختيارية لمن يريد من المحصنين إضافة إلى النظر في بعض القيود التي سيتم تخفيفها خلال الفترة المقبلة منها عدم طلب فحص pcr عند مغادرة الكويت إذا لم يطلب بلد الوصول إحضارها، إضافة إلى السماح للمحصنين بجرعتين فقط بالسفر إلى الخارج، مشيرة إلى أن جميع تلك التصورات مطروحة على طاولة النقاش وستكون جاهزة للاعتماد أو التأجيل خلال الجلسة المقبلة.

وتوقعت المصادر أن تناقش لجنة كورونا الوزارية التوصيات التي اعتمادها مجلس الأمة وأخذت التأييد المباشر من وزير الصحة، خلال اجتماعها المقبل، تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها خصوصا فيما يخص غير المطعمين، حيث سيتم إلزامهم بإجراء فحص pcr وستكون مدة صلاحيته أسبوعا يمكن للشخص خلاله دخول المجمعات التجارية والأماكن العامة وكذلك السفر إلى الدول التي لا تطلب شرط التحصين مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية.