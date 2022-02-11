حنان عبدالمعبود



ذكر أمين عام الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان د. خالد الصالح أن ثقافة الوعي الصحي فيما يتعلق بالسرطان تشهد تحسنا كبيرا خلال السنوات السبع الماضية.



وقال الصالح على هامش ختام فعاليات الأسبوع الخليجي السابع للتوعية بأمراض السرطان: «إن نسبة الوعي بعوامل المخاطرة من أمراض السرطان ارتفعت من 40% إلى 65%، كما انخفضت نسبة انتشار المفاهيم الخاطئة والنظرة السلبية لأمراض السرطان وأنها غير قبلة للشفاء من 87% إلى 47%.



وأشار إلى أنها مؤشرات مهمة تدل على دور التوعية في نشر الثقافة الصحيحة فيما يتعلق بأمراض السرطان مما ساعدنا في زيادة نسبة الشفاء في الكويت وكذلك في دول مجلس التعاون الخليجي.



وشدد الصالح على أهمية التعاون بين القطاع الحكومي والأهلي في نجاح التوعية بأمراض السرطان، لافتا إلى انخفاض نسب القدوم المتأخر وزيادة نسب الشفاء من مرض السرطان، لافتا إلى أن ذلك دلالة واضحة على أن شعار الأسابيع الخليجية 40% وقاية× 40% شفاء يتحقق فعليا.



رسائل توعوية



بدورها، كشفت رئيسة اللجنة التنسيقية للأسبوع الخليجي السابع للتوعية بالسرطان د. حصة الشاهين أن هذا الأسبوع قدمت فيه أكثر من 35 فعالية، لافتة إلى أن اللجنة الاستشارية العليا للأسبوع الخليجي، اختارت شعار التوعية لهذا العام حول أمراض السمنة تحت شعار «صحتك في رشاقتك» بهدف تسليط الضوء على سبل محاربة السمنة، حيث إنها من عوامل الخطورة التي قد تؤدي للعديد من الأمراض ومنها السرطان.



خدمة متكاملة



بدورها، أكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان الشيخة عزة جابر العلي في كلمتها على الدور الذي يقوم به الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان في مجال توعية المجتمع وخدمة مريض السرطان.



وأشارت إلى أن جمعية السدرة تستهدف العلاج النفسي لمرضى السرطان تقدم لمريضات السرطان في الكويت خدمة علاجية متكاملة عبر توفير الرعاية النفسية للمريضات وذويهن في جميع مراحل المرض.



ولفتت إلى أن ذلك يتم بخلق بيئة إيجابية للمريضة وأقاربها تمكنهم من التعايش مع المرض والتعامل مع العالم الخارجي بصورة أفضل عن طريق توفير برنامج تثقيفي/ نفسي يسلح مريضات السرطان بالمعلومات والاستراتيجيات النفسية والسلوكية السليمة التي تساعدهن على التأقلم مع حالتهن الصحية وتعزز استجابتهن للعلاج الطبي.



وقالت إن الجمعية تعمل للوصول إلى المريض من المقيمين ونقدم لها الرعاية الطبية اللازمة بالإضافة إلى دعم الجوانب النفسية وتقديم معلومات عن طبيعة مرض السرطان وأساليب العلاج المقدمة والتحديات النفسية والاجتماعية التي تصاحب المرض من أجل مواجهة التوتر النفسي المرتبط بالمرض أو العلاج.



من جانبها، أشادت الرئيسة الفخرية للرابطة الكويتية لتعزيز الصحة والإعلام الصحي الشيخة أنيسة الحمود بما تضمنه الأسبوع الخليجي من فعاليات مهمة في مجال التوعية بمرض السرطان وما لها من دور في توعية الناس بأهمية الكشف المبكر.



كما أشادت الشيخة أنيسة في كلمتها بدور وسائل الإعلام التي تلعب دورا مهما بالتأثير على الوعي الصحي والسلوكيات الصحية، محققة بذلك رؤية الرابطة نحو مجتمع كويتي يتمتع بدرجة عالية من الوعي الصحي ويتبع أنماط حياة صحية تمكنه من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.