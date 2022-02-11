صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، بأن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت امس من إحباط محاولة عمل عدائي عابر للحدود باستخدام طائرة مسيرة «درون» مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي.



وأوضح العميد المالكي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» أنه نتيجة لعملية الاعتراض فقد تناثرت بعض الشظايا للطائرة المسيرة بعد اعتراضها داخل المحيط الداخلي للمطار ووقوع (12) إصابة طفيفة لمدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة، وذلك على النحو التالي:



إصابتان لمواطنين سعوديين، وإصابة (4) مقيمين من الجنسية البنغلاديشية، وإصابة (3) مقيمين من الجنسية النيبالية، وإصابة لمقيم من الجنسية الفلبينية، وإصابة لمقيم من الجنسية السريلانكية، وإصابة لمقيم من الجنسية الهندية.



كما نتج عن ذلك بعض الأضرار المادية البسيطة بتهشم زجاج بعض الواجهات.



وأضاف أن هذه المحاولة العدائية الوحشية لاستهداف مطار أبها الدولي والمدنيين المسافرين من مختلف الجنسيات والعاملين بالمطار تمثل جريمة حرب، وتؤكد نهج الميليشيا العدائي وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية باعتبار مطار أبها الدولي أحد المطارات المدنية والمحمي بموجب القانون الدولي الإنساني.



وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال العدائية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ستتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية الضرورية استجابة للتهديد وتحييد مصادر التهديد وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



وفي وقت لاحق، قال تلفزيون قناة «العربية» الإخبارية نقلا عن قيادة تحالف دعم الشرعية تأكيده عودة الحركة الجوية بانسيابية في مطار أبها الدولي بعد اتخاذ إجراءات السلامة المعتادة.