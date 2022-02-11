قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب 13 آخرون في هجوم انتحاري عند تقاطع الجاب بالعاصمة الصومالية مقديشو امس، حسبما ذكرت مصادر شرطية وطبية. وقال عبدالفتاح حسن، المتحدث باسم الشرطة الصومالية، الذي أكد وقوع الحادث، إن انتحاريا كان يرتدي سترات ناسفة فجر نفسه، ما تسبب في سقوط العديد من الضحايا، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية وصلت إلى مكان الحادث، لقيام تحقيق ملابسات التفجير الإرهابي.



وبحسب وكالة أنباء «شينخوا»، قال عبدالقادر عبدالرحمن مدير خدمة (آمين) للإسعاف، انهم نقلوا العديد من المصابين إلى المستشفيات.



وقال عبدالرحمن: «نقل فريقنا 13 مصابا من موقع الانفجار. وشاهدوا أيضا ست جثث».



وقال شهود إن الانفجار كان ضخما وسبب حالة من الذعر بين السكان.



وأعلنت حركة الشباب المسلحة مسؤوليتها عن التفجير، قائلة إن مسلحيها استهدفوا المندوبين الذين يختارون مشرعي مجلس النواب المرتقبين.